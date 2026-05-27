「見取り図」盛山さんは京セラドーム近くの沖縄料理店をおすすめパ・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティング株式会社は、TBS朝の大人気番組「ラヴィット！」とのスペシャルコラボを行うことを発表した。25日放送の同番組にパ・リーグ6球団のマスコットが出演し、今回のコラボ実施を伝えた。パ6球場で開催するコラボ試合では、「ラヴィット！」ファミリーの出演者と、番組公式キャラクターの「ラッピー」が来場。セレモ