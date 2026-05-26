女優の出口夏希（24）と初の熱愛スクープの相手が、俳優の伊藤健太郎（28）だったことで、CM業界にも波紋を広げている。発売中の「女性セブン」では“お泊まり愛”が写真付きで掲載され、伊藤が運転する車の助手席で笑顔を見せる出口の姿も撮られていた。【こちらも読む】出口夏希の初醜聞にファン失望…“不祥事男”伊藤健太郎との「お泊り愛」報道で巨額違約金の可能性も「共演者キラーで不祥事俳優の伊藤さんとの熱愛を残念が