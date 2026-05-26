出張の宿泊先をめぐって、会社側と信じられないトラブルになった経験がある人はいるだろうか。東京都の女性（専業主婦／70代〜）は、かつて広報として働いていた時の衝撃的な出来事を振り返る。あるとき、人にインタビューをする仕事が入り、地方へ一泊する予定で社長に報告したところ、社長から同行すると告げられたという。「自分の机に戻りすぐ退職届けを書いて叩きつけてやりました」珍しいこともあるものだと思っていた女性だ