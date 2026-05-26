「タンク（戦車）デー」イベントで物議を醸した韓国スターバックスをめぐって、親会社である新世界（シンセゲ）グループのチョン・ヨンジン会長が“対国民謝罪”を行った。【写真】スタバを“飲んだだけ”韓国アイドル炎上…一体なぜ？チョン会長は26日、ソウル江南区（カンナムグ）の朝鮮パレスで「今回のスターバックスコリアによる不適切なマーケティングにより、多くの方々が深い痛みと怒りを感じられたという事実を、私は非常