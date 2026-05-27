日本プロ野球選手会がストライク、ボールの判定を機械が補助する「ロボット審判」による自動投球判定（ABS）チャレンジの導入を求めていく可能性があることが27日、分かった。この日、都内で日本野球機構（NPB）と事務折衝を行い、審判員の評価制度などについて話し合いが行われた。選手会の加藤諭事務局次長が「選手会として要望したことはないですけど、選手の中には（ABSチャレンジを）見て、ポジティブに捉えている選手は