本拠地ツインズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの西田陸浮外野手は26日（日本時間27日）、本拠地ツインズ戦に「9番・右翼」で先発出場。同点の延長10回に、相手の勝ち越し点を阻む強肩ぶりを見せた。昨日のデビュー戦でも初捕殺を記録しており、連日の好守備に現地ファンも称賛を送っている。延長10回2死二塁のピンチ。アルシアの打球は右前への安打となった。西田は転がってきた打球を拾い上げると、スムーズな動きから本塁へ