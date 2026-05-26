フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、休日を満喫するプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】「日村さんが映ってる」と話題の写真や夫婦旅行ショット夫でお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（54）との旅行の様子や、番組本番前のオフショットなど、日常の様子をInstagramに投稿してきた神田。4月29日の投稿では「私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました。食べることが大好きな彼