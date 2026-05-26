お笑い芸人のヒコロヒーが25日深夜放送のテレビ朝日系トーク番組『MEGUMIママのいるBar』（毎週月曜深2：17）に出演。新宿・歌舞伎町にビストロを開店したことを明かした。【写真】「誰かと」「とんでもなく可愛い過ぎる！」“ガーリー”なヒコロヒー同番組は、MEGUMIがBarのママとして豪華なお客様とお酒を片手に恋愛・美容・仕事ここだけの話を語り合うトーク番組。この日ヒコロヒーは、お笑いコンビ・シソンヌ長谷川忍と