お笑いコンビ「ダイアン津田篤宏（50）が27日、都内で初の単著「津田日記」（新潮社）の刊行記念会見を行った。著書は昨年1年間、津田がエルメスの手帳に一日も欠かさずにつづった日記を書籍化したもの。登場時は本を高く掲げ登場した。集まった多くの報道陣に対し「何も大きな事件が起きなくて良かった」と安堵（あんど）の表情を見せた。日記を始めたきっかけは、2024年末の占い。手帳を持つことを勧められ、空いているわ