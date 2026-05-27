記事ポイント会津天宝醸造が2026年6月1日に夏向けおかず調味料「鬼うま！夏メシ革命」を発売青唐辛子・赤唐辛子の旨辛バランスと刻み大根のパリパリ食感が特徴ご飯・そうめん・冷奴など夏の定番メニューにのせるだけで一品が完成 猛暑の夏、食欲が落ちてもしっかり食べたいときに活躍する新しいおかず調味料が登場します。会津天宝醸造が手がける「鬼うま！夏メシ革命」は、2026年6月1日（一部店舗では5月に先行販売予定）に