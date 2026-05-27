神奈川県座間市のアメリカ陸軍施設「キャンプ座間」で同僚のみそ汁などに化学物質の「エチレングリコール」を混ぜたとして、34歳の日本人職員の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された「キャンプ座間」の消防担当職員、生駒理一郎容疑者はことし4月、同僚の男性職員のみそ汁などに4回にわたり、化学物質「エチレングリコール」を入れて食べられないようにした疑いがもたれています。同僚職員は施設の台所で自炊したみそ