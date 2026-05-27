青い缶の中に敷き詰められた、どんぐりや木の実のクッキー。お取り寄せギフトとして不動の人気を誇る「GIN NO MORI」から、新しいコンセプトの店舗が誕生しました。 心斎橋にオープンした「パティスリー GIN NO MORI Ludique（ルディック）」。フランス語で「遊び心」を意味するその名の通り、そこはリスの料理人が夜な夜な新しいレシピを開発する、森の地下の「秘密の隠れ家」です。 最大の特徴は、これま