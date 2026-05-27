還暦を超えた女優のビジュアルが、大きな注目を集めている。女優のユ・ヘリ（61）が、フェイスリフト手術によって激変したビジュアルを公開し、その本音をさらけ出した。【写真】「包丁を突き立て…」ユ・ヘリの壮絶過去YouTubeチャンネル「BLACKLABEL」で公開された「手術2週間後の姿」と題した動画は、見る者を驚かせるほどの変貌ぶりを見せている。かつての彼女を悩ませていたのは、加齢による肌のたるみ、目の下のくぼみ、深刻