お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、新婚生活の苦悩を明かした。トークテーマは「住まいのトラブル110番。結婚と第1子誕生を今年1月に明かしたケンコバは、「結婚して、かみさんと一緒に住んでるんですけど、僕が持っていたものが、消えていっているんですよ」と打ち明けた。「あんまり凄いものじゃないんですけど、石川県に行って、漆塗り