『セブン‐イレブン』が人気キャラクターコンテンツ『パペットスンスン』とコラボレート。オリジナルパンやスイーツなど7商品を2026年5月26日から順次発売するほか、対象商品の購入でもらえる限定グッズや、豪華景品が当たるレシート応募抽選キャンペーン、「Happyくじ」、SNSキャンペーンなども同時に展開する。※すべて価格は税込みパンが大好きなスンスン、今回のコラボに大喜びかも！SNS総フォロワー数が、2026年5月現在で350