「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物エトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪に問われていた元広島カープ・羽月隆太郎被告（26）。5月15日の公判で拘禁刑1年・執行猶予3年の有罪判決が言い渡されたが、その際の法廷での証言が球団を揺るがしている。【写真】カープのチームマークを塗りつぶした写真をアップした羽月被告のものと見られる現在のXアカウント裁判を傍聴したライターが語る。「羽月被告は2025年4月