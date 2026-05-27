5月23日、秋篠宮家の次女・佳子さまは、渋谷区の國學院大學博物館で開催されている「特別展『日本・ベルギー修好160周年記念展示 -美と知の交流の軌跡-』を、悠仁さまとともにご鑑賞された。そのときに着用されていたイヤリングが話題を呼んでいる。【写真】大ぶりの“パンジー”と長めのチェーンで揺れるデザインが特徴的な佳子さまのイヤリング。ミントグリーンが白の着こなしに映える“友禅染”をキーコンセプトにしたアクセ