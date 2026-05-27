ベルギー北部の踏切で26日、列車がスクールバスに衝突しバスに乗っていた生徒2人を含む4人が死亡しました。捜査当局によりますとベルギー北部ブヘンハウトの踏切で、26日午前、特別支援学校の生徒など9人が乗っていたスクールバスに列車が衝突しました。この事故でバスに乗っていた12歳と15歳の生徒やバスの運転手らあわせて4人が死亡したほか生徒5人が重傷を負い、病院に搬送されました。列車の乗客にけがはなかったということで