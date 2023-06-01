元日本代表DF槙野智章監督（39）率いるJ2藤枝が、26〜27年シーズンの新戦力として、J1神戸の元日本代表MF乾貴士（37）の獲得に動いていることが26日までに分かった。関係者によると、条件面では神戸に劣るものの乾自身も移籍に前向きという。交渉は順調に進んでおり、近く正式決定する可能性が高いようだ。昨季限りで清水と契約が満了した乾は今季から神戸入り。ただJ1百年構想リーグでは6試合で得点なしに終わった。来月で38