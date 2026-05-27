「日曜劇場」の視聴率が低すぎるTBS局内が、蜂の巣をつついたような騒ぎになっている。堤真一（61歳）主演の日曜劇場『GIFT』が想定外の苦戦を強いられているからだ。初回こそ世帯視聴率9％台で踏みとどまったものの回を重ねるうちに右肩下がりを記録。5月10日放送の第5話では世帯6.9％、個人4.3％まで落ち込んでしまったのだ。日曜劇場といえば、TBSドラマの看板中の看板枠。局内では単なる一作品の不振では済まされないと言う。