巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕、その後に釈放された巨人の阿部慎之助監督（47）の辞任を発表した。会見内で、代理人を通じて長女の手紙が公表され「私の過度な状況説明が事実と異なってしまった」と経緯を説明した。冒頭で「家庭内のことに関わらず、大々的な報道になってしまったこと、大変申し訳ございません。」と謝罪し「これは私の意志で書いております。父には“このような声明はいらない”