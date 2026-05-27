読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！サークル公認で同棲している彼氏の態度が急に冷たくなり、不安を抱える主人公。そんななか、友人から届いたのは、彼が別の女性と親しげに歩いていたという信じがたい目撃情報で...？幸せな同棲生活に忍び寄る違和感私と彼は同じサークルに所属しており、交際を始めてしばらくしてから同棲をスタートしました。周囲にも公認の仲として温かく見守られ、これからも幸せな日々が続く