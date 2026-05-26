巨人の山口寿一オーナーが２６日、東京都内の球団事務所で取材に応じ、２５日に長女への暴行容疑で逮捕・釈放され、この日、辞任した阿部慎之助監督について「大事な公式戦のさなか、このような重要な不祥事を起こして深く申し訳ございませんでした」と謝罪した。この日午前、面会した阿部監督から辞任を申し入れられ受理。「『巨人の監督の名を汚してしまった。誠に申し訳ない』と辞任の申し出がありました。涙ぐんでました。