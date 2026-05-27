日本サッカー協会（JFA）は27日、キリンチャレンジカップ2026とFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーの背番号を発表した。日本代表は5月31日に国立競技場で行われる『キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。』でアイスランド代表との壮行試合に臨んだ後、カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国共催で行われるW杯では、日本時間6月15日にオランダ代表、21日にチュニジア代表、26日にスウェーデン代表との