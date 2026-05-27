【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領が戦闘終結に向けたイランとの協議を巡り、苦しい立場に立たされている。焦点の核問題でイランは強硬姿勢を崩しておらず、米側が譲歩を余儀なくされている模様だ。国内では身内の与党・共和党からも批判が相次いでおり、手詰まり感が漂っている。１８年離脱の合意意識トランプ氏の発言はこの数日間、揺れ動いた。合意の見通しを巡っては、２５日に「全ての人にとって『素晴らし