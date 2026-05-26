5月22日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行が近年のアイドルの衣装に物申す場面があった。【映像】マツコ、アイドルのあざとい“見せパン”に苦言「見せていいんだっていう前提はよくない」女性ゴルファーの服装の話題から、最近街中などでよく見られる“下着風の服”について議論を交わした2人。「フリルとか付いているのがあってさ、『パンツじゃない？』って心配になっちゃう時ある」と