All About ニュース編集部では、2026年4月22〜27日の期間、全国10〜60代の男性229人を対象に、20代俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「横顔が美しいと思う20代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【8位までの全ランキング結果を見る】2位：新田真剣佑／58票2位にランクインしたのは、新田真剣佑さんです。千葉真一さんを父に、眞栄田郷敦さんを弟に持つロサンゼルス出身の俳優です。高校時代は学業に専