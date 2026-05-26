タレント王林（28）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、自宅での出来事を明かした。トークテーマは「住まいのトラブル110番」。現在は地元・青森のほか、東京にも家を構える2拠点生活をしているという。王林は「何てったって、裸族だから」といい、自宅では裸で過ごしていることを明かした。「むしろこちら（東京）では、貫きたいなという思いは強く持っていて」。裸で過ごすこと
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