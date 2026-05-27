5月31日、国民的グループ・嵐の活動終了が目前に迫っています。今後、メンバーはそれぞれの道を歩むと思われますが、人一倍深い嵐への愛でグループを盛り立ててきた相葉雅紀さんの今後について、注目が集まっています。実はジュニア時代、事務所を辞めることを考えていた二宮和也さん、櫻井翔さん、大野智さんに対し、相葉さんはデビューグループ入り、そして嵐結成に強い気持ちを持っていました。また、嵐活動休止前も、相葉