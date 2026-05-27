Vチューバーグループ「あおぎり高校」は27日、公式サイトを通じ、プロデューサーを務めていた藤井慎一郎氏が退任すると発表した。あおぎり高校は2018年から活動を開始した人気Vチューバーグループ。藤井氏はプロデューサー就任以降、ショート動画などの配信に力を入れヒット動画を数多く生み出した。昨年4月にはキングレコード（EVIL LINE RECORDS）から、配信シングル「お前のまともはまともじゃない」を出しメジャーデビュー