柴犬のルーツとなる石州犬「石号」が生まれた島根県益田市で、「犬のおまわりさん」が続々と誕生している。益田署と市防犯協会は市内の飼い犬と飼い主を対象に、犬の散歩をしながらパトロールする見守り活動「わんわんパトロール隊」への登録を呼びかけ、防犯ボランティアの担い手確保に一役買っている。【写真】隊員２匹と一緒に、地域をお散歩パトロールする飼い主ご夫妻パトロールは愛犬の散歩をしながら地域を見守り、不審