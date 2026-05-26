ローソンは６月から、一部商品の価格は据え置き、中身をお得にするキャンペーン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を始める。過去最大の約６３％増量した焼きそばなどボリュームのある食品のほか、２種類のソースを楽しめるパスタなど、品ぞろえを充実させた。２日から全国の店舗で１か月開催する。従来品に比べ味わいを約５割濃くしたジュース「濃すぎ超特濃オレンジ」（税込２４８円）といった食品に加え、長さを２倍にしたタ