合成麻薬「MDMA」を密売か。大学生2人が逮捕されました。 麻薬取締法違反などの疑いで逮捕されたのは京都府内の大学3年生の湯原直也容疑者（20）と和田来馬容疑者（20）です。 警察によりますと、湯原容疑者はSNS上に「キラキラベタベタの極上入荷しました」などと、麻薬を販売・譲渡する内容を投稿した疑い、和田容疑者は自宅で合成麻薬「MDMA」を所持した疑いがもたれています。 警察がSNS上で大麻販売に関する投稿を