巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後釈放された巨人の阿部慎之助監督（47）の辞任を発表。同日、謝罪会見を行った。会見内では、代理人を通じて長女の手紙が公表され「殴る、蹴るといった事実はない」と報道内容の一部を否定。拡散された情報については「私の過度な状況説明が事実と異なってしまった」と経緯を説明した。阿部監督は冒頭「私の家族のトラブルで、多くの野球ファンの皆様、そ