イギリス・ロンドンで、5月としての最高気温が2日連続で更新されました。イギリス気象庁によりますと、ロンドン南西部のキューガーデンでは25日、気温が34.8度に達し、これまでの5月の最高気温、32.8度を82年ぶりに更新しました。さらに翌26日には、同じキューガーデンで35.1度を観測し、前日に出たばかりの記録を再び上回りました。イギリスメディアは異例の暑さの要因について、高気圧とアフリカから流れ込んだ暖かい空気に加え