顧客満足度調査でドーミーインが5年連続1位――。公益財団法人・日本生産性本部が毎年おこなう「JCSI（日本版顧客満足度指数）調査」のビジネスホテル部門の結果である（2021〜2025年度）。しかも25年度の全業種対象の顧客満足度スコアでも、ドーミーインはヨドバシ・ドット・コム（通販部門）、宝塚歌劇団（エンターテインメント部門）に次ぐ堂々の3位。その高い評価の背景には、なにがあるのか。客室単価はこの十数年で倍以上に