5月17日放送の『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）で、モノマネ芸人・カトリーナ陽子が人気企画「サビだけカラオケ」に挑戦。その最中、モノマネ芸人夫婦・たむたむと沙羅が登場し、“浮気疑惑”をめぐる修羅場が繰り広げられた。「番組では、2024年10月放送回の映像を回顧。沙羅さんは当時、『結婚するときに言ったんですよ。2人きりで密室に入るなと。でもカトリーナ陽子ちゃんを助手席に乗せていました』と不満を口にして