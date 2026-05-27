恋愛シュミレーションゲーム『ときめきメモリアル』シリーズが、発売から32周年を迎えた。これを記念して公式Xでは、イラストレーター＆キャクターデザイナー・こくら雅史氏からの描き下ろしイラストが公開された。【画像】表情たまらん！パジャマ姿の藤崎詩織『ときメモ』32周年イラスト公式Xでは「本日『ときめきメモリアル』は32周年を迎えることができました！いつも応援ありがとうございます。これからも、本アカウント