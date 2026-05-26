現役監督の逮捕という前代未聞の事態。娘との間に一体何が？そして、涙ながらに語ったチームへの思いとは。26日、午前11時40分過ぎ、読売巨人軍の指揮官は神妙な面持ちで現れました。巨人・阿部慎之助監督（47）：私の家族のトラブルで 多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました。そして伝統ある巨人軍という監督の名も汚してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでご