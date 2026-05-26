建設中のビル倒壊で不明者多数「生存者がいる兆候確認できない」建設中の建物が骨組みごと大きく崩れ落ち、がれきが周辺の建物にも流れ込んでいます。【写真を見る】「生存者がいる兆候が確認できない」建設中のビルが倒壊がれきの破片が近くの宿泊施設を直撃、観光客がけが4人死亡 18人行方不明フィリピン24日、フィリピンのルソン島中部で建設中の9階建てのビルが倒壊しました。地元当局によると、4人が死亡、18人の