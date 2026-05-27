ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルは、ついに悲願のプレミアリーグ優勝を成し遂げた。2004年以来、じつに22年ぶりの栄冠だ。この22年間も、アーセナルでは様々な優れた選手たちが貢献し、クラブにプレミアリーグ王者の称号をもたらそうと奮闘した。今シーズンの優勝で、当時を思い起こしたファンも少なくないだろう。専門サイト『Pain in the Arsenal』は５月25日、「アーセナルで優勝メダルにふさわしかった」過去の在