【モデルプレス＝2026/05/26】東京・品川プリンスホテル ステラボールにて5月22日より上演されている舞台「ガチアクタ」の公式サイトが、5月26日に更新された。同日の公演上演中に中止を発表した。【写真】上演中に負傷の主演俳優、怪我する2日前の近影◆舞台「ガチアクタ」中止発表サイトでは「舞台『ガチアクタ』に出演中のルド役 今牧輝琉さんにつきまして、本日5月26日（火）18：30公演上演中に足を負傷され、公演を中止させて