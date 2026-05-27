埼玉県立小児医療センターで抗がん剤治療の注射を受けた5人の患者に神経症状が出て、うち1人が死亡した問題で、医療事故調査委員会は、使用されるはずのない薬液が注射に混入した原因は特定できなかったとする一方、再発防止策を盛り込んだ報告書をまとめました。この問題は、埼玉県立小児医療センターで、白血病の治療で抗がん剤の髄腔内注射を受けた患者5人に神経症状が出て、このうち10代の男性1人が死亡したものです。病院は調