しゃぶしゃぶ温野菜に、昨年販売期間を延長するほど人気となった「麻辣湯しゃぶ」が、5月27日から7月14日まで期間限定で戻ってくる。今年は「痺辛ニラ醤」「トマトペースト」「バジルペースト」の3種の味変トッピングが加わり、同じ麻辣湯ベースでも全く異なる味の世界を楽しめる仕様にアップデートされた。麻辣湯にバジルをひとさじ！「イタリアン麻辣湯」という新しい扉しゃぶしゃぶ温野菜の麻辣湯は、山椒、クミン、八角、シナ