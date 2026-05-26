（株）セブン＆アイホールディングスのジョセフ・マイケル・デピント元取締役（2025年3月9日辞任）の2026年2月期の役員報酬額が、134億1,700万円と、過去最高額となった。5月20日に公表された有価証券報告書で判明した。2010年3月期から報酬額1億円以上の役員を有価証券報告書に開示が義務付けられた。今までの最高額は、ソフトバンクグループ（株）のニケシュ・アローラ元副社長が2017年3月期に受け取った報酬額の103億4,600万