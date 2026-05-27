ド派手ウエアに世界が注目だ。テニスの４大大会、全仏オープン女子シングルス１回戦（２６日＝日本時間２７日、パリ）、世界ランキング１６位の大坂なおみ（２８）は世界４７位ラウラ・ジーゲムント（ドイツ）に６―３、７―６のストレートで下し、２回戦に進出した。大坂はこの試合に黒のロングドレス姿で登場。観客がざわつく中、大坂がドレスを脱ぐと金ピカのド派手なウエアがあらわとなり、会場は騒然となった。英メディア