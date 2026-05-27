偽の通報でパトカーを呼び出し、あおり運転などの集団暴走をしたとして、千葉県警交通捜査課は２６日、千葉県柏市の会社員の男（１９）と、同県多古町の自称会社員の男（１８）を道路交通法違反（共同危険行為など）の疑いで逮捕し、千葉地検八日市場支部に送致したと発表した。発表によると、２人は１月２６日午後８時５０分頃、匝瑳市の国道１２６号でバイクに乗って信号無視や蛇行運転、右側走行などの危険な運転をした疑い