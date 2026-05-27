【巨人阿部監督 電撃辞任劇「3つの疑問」】#1【続きを読む】（2）「長女の手紙」で潮目一変…巨人が“事件矮小化”を手引きしたのか26日、巨人が阿部慎之助監督（47）の辞任を発表した。18歳の長女に対する暴行容疑で現行犯逮捕という衝撃の一報が流れてから、わずか12時間後の辞任劇となった。この日、午前9時20分すぎに東京・大手町の読売新聞本社を訪れた阿部監督は山口寿一オーナーと面会。「伝統ある巨人軍の監督の名を汚