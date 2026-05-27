アメリカ西部ワシントン州にある日本製紙グループの子会社の工場で化学薬品が入ったタンクが崩壊し、従業員など少なくとも十数人が死傷しました。現地の消防などによりますと、ワシントン州ロングビューにある「日本ダイナウェーブ・パッケージング」の工場で26日朝、化学薬品が入ったタンクが崩壊しました。この事故で複数の従業員が死亡したほか、化学薬品によるやけどなどで10人が病院へ搬送されました。また、安否が確認できな