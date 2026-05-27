フォーリンラブのバービーさんが芸人として、ひとりの女性として、モヤモヤしたことや疑問に思ったことなどと向き合い、自らの言葉で本音を綴っているFRaUweb連載「本音の置き場所」（毎月27日更新）。今回は、本連載でこれまでに何度も登場しているバービーさんのお母さんについて。「お父さんに聞いてみて」が口癖で、何事も自分で決められない自信のない母に、10代の頃は苛立つこともあったというバービーさん。そんな姿を見て